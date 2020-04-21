Путин намерен обсудить меры развития внутреннего туризма после пандемии

Президент Владимир Путин согласился с предложением обсудить дополнительные меры поддержки внутреннего туризма. Они, как предполагается, будут направлены на восстановление отрасли после пандемии коронавируса.
О своём намерении уделить внимание этому вопросу глава государства заявил в ходе совещания с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи. Соответствующее предложение выдвинул руководитель региона,
При этом большинство представителей туристической отрасли признаются, что готовы уйти из этой сферы. Более 60% опрошенных представителей туркомпаний намерены оставить эту деятельность как хобби, если ситуация не изменится кардинальным образом. Ещё 34% заявили о готовности вообще покинуть рынок.
При таких показателях большинство опрошенных говорят о серьёзных изменениях на рынке, которые произойдут после пандемии, писал NEWS.ru.
Как прогнозируют в Ростуризме, туристическая отрасль из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года недополучит около 1,5 трлн рублей.
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