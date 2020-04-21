Путин намерен обсудить меры развития внутреннего туризма после пандемии

https://static.news.ru/photo/53c9b008-83c9-11ea-aa1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин согласился с предложением обсудить дополнительные меры поддержки внутреннего туризма. Они, как предполагается, будут направлены на восстановление отрасли после пандемии коронавируса.

О своём намерении уделить внимание этому вопросу глава государства заявил в ходе совещания с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи. Соответствующее предложение выдвинул руководитель региона, передаёт ТАСС.

При этом большинство представителей туристической отрасли признаются, что готовы уйти из этой сферы. Более 60% опрошенных представителей туркомпаний намерены оставить эту деятельность как хобби, если ситуация не изменится кардинальным образом. Ещё 34% заявили о готовности вообще покинуть рынок.

При таких показателях большинство опрошенных говорят о серьёзных изменениях на рынке, которые произойдут после пандемии, писал NEWS.ru.

Как прогнозируют в Ростуризме, туристическая отрасль из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года недополучит около 1,5 трлн рублей.