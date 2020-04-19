Более трети турагентств готовы покинуть рынок

https://static.news.ru/photo/c4c01de4-8219-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Эксперты провели опрос среди предпринимателей из сферы туристического бизнеса. В нём приняли участие более тысячи человек.

Если вам предложат другой бизнес, не туристический, хороший, денежный, готовы ли вы уйти и никогда больше не возвращаться к этой профессии? — поинтересовались аналитики.

Более 60% респондентов ответили, что готовы оставить туризм как хобби. 34% заявили о полной готовности покинуть рынок. Менее 15% намерены оставаться в туристическом бизнесе.

При таких показателях, большинство опрошенных говорят о серьёзных изменениях на рынке, которые произойдут после пандемии.

Последние годы туризм трясет все больше и больше, стали выше чеки, ниже комиссии… Пора менять жизнь и обрести новые навыки, которые позволят иметь стабильный доход и независимо от закрытия границ, — отметил один из предпринимателей.

Несколько тяжелых месяцев не должны перечеркнуть годы работы. Надо продержаться, — отреагировал на такое заявление другой.

Ранее NEWS.ru информировал, что на прямые выплаты россиянам в период самоизоляции нужно будет потратить до 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Депутат Владимир Жириновский полагает, что в нынешних условиях граждан должен поддерживать бизнес, а не государство. Он предложил предпринимателям передать часть своих накоплений народу.