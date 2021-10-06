Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от коронавируса

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв умер от коронавируса. Ему было 62 года. О кончине сенатора РИА Новости сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

К сожалению, это так, Олег Викторович скончался, — сказал он.

Олег Селезнёв был генерал-майором ФСБ, а также с 2017 года сенатором Российской Федерации. В молодости он окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознамённое училище связи, после чего до 2009 года занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю.

В 2009-м Селезнёв возглавил УФСБ РФ по Адыгее, а 4 июля 2017 года, когда он стал членом Совета Федерации от исполнительных органов власти Адыгеи, его сменил в этой должности Виктор Шаменков. Кроме того, Селезнёв входил в Комитет Совета Федерации по международным делам.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже выразила соболезнования родным и близким сенатора. Она отметила, что Селезнёв был ответственным и принципиальным политиком, посвятившим свою жизнь служению отечеству.

Ранее стало известно, что на 76-м году жизни скончался генерал армии Виктор Казанцев, командовавший объединённой группировкой войск на Северном Кавказе во вторую чеченскую войну. Казанцев командовал войсками с августа 1999-го по апрель 2000 года.