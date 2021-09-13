Умер экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев

На 76-м году жизни скончался генерал армии Виктор Казанцев, командовавший объединённой группировкой войск на Северном Кавказе во вторую чеченскую войну. Казанцев командовал войсками с августа 1999-го по апрель 2000 года. Об этом сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа.

Герой России умер в больнице утром 14 сентября после продолжительной болезни. Как уточнили в Клубе военачальников, он умер в районе семи утра в Краснодаре.

Казанцев руководил операциями войск против боевиков на территории Чечни, а также в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. По воспоминаниям генерала Геннадия Трошева, на посту командующего Северо-Кавказского военного округа (июль 1997-го — май 2000-го) в годы чеченской войны Виктор Казанцев проявил себя как весьма компетентный начальник, уделяющий большое внимание обустройству быта и морально-психологической обстановке в войсках округа.

С 2015 года Виктор Казанцев являлся главным инспектором группы в Объединённом стратегическом командовании Южного военного округа. Также известно, что несколько лет генерал был полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе. Однако впоследствии был освобождён от должности.

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