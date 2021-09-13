Мать Бориса Джонсона скончалась в возрасте 79 лет

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В Лондоне скончалась мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотт Джонсон Вал. Ей было 79 лет. Об этом сообщает газета Telegraph.

По данным издания, женщина умерла «внезапно и спокойно» в одной из лондонских больниц.

Британские политики уже начали выражать соболезнования премьер-министру в связи с кончиной его матери.

Мне очень жаль слышать об утрате премьер-министра. Мои соболезнования ему и его семье, — написал в своём Twitter лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Шарлотт Джонсон Вал родилась в 1942 году в Оксфорде. Женщина занималась живописью. В последние годы она страдала от болезни Паркинсона, но продолжала писать каждый день.

Ранее стало известна, что участница популярного поп-дуэта Baccara Мария Мендиола скончалась в возрасте 69 лет в Мадриде в окружении своей семьи.