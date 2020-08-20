Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику

https://static.news.ru/photo/fa4adab2-e321-11ea-8824-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Семья оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в Омске, решила перевезти его в другую клинику. Отмечается, что это необходимо для его безопасности.

Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

Она добавила, что в больнице, где сейчас находится Алексей Навальный, нет достаточного оборудования для того, чтобы провести необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это необходимо сделать ради его безопасности.

По её словам, организационные вопросы, касающиеся транспортировки Навального в другое лечебное учреждение, находятся под контролем. Сторонники оппозиционера располагают для этого всеми необходимыми ресурсами.

Ярмыш также обратилась к руководству больницы с просьбой не препятствовать в выдачи документов, необходимых для перевозки Навального. Она добавила, что до сих пор нет ни диагноза, ни возможной причины произошедшего.

Между тем профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Минздрава России Алексей Савин заявил агентству, что транспортировать больного в коме «крайне опасно».

Навальный летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Он потерял сознание. Борт экстренно приземлился в Омске. Блогера экстренно госпитализировали. Он впал в кому. Медики подключили его к аппарату ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, консилиум врачей пока не может поставить точный диагноз. Специалисты омской больницы № 1 исключили опухоль, гематому вследствие механических травм головы, а также кровоизлияние в мозг. По предварительным данным, оппозиционер отравился нейролептиками. Медики точно не могут определить, что за вещество попало к нему в организм.