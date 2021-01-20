Семье погибшего от рук полиции россиянина выплатят два млн рублей

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Семья мужчины из Владивостока, который погиб в результате побоев со стороны сотрудников полиции, получит компенсацию в размере 2 млн рублей. Средства должны компенсировать траты на погребение жертвы произвола дальневосточных правоохранителей. Об этом в четверг, 21 января, рассказали представители фонда «Общественный вердикт».

Преступление было совершено полицейскими в сентябре 2016 года. Тогда они задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хранении запрещённых веществ. Один сотрудник органов избил россиянина, после чего вместе со своим знакомым «общественным помощником» выбросил тело на железнодорожные пути. Так экс-правоохранители хотели скрыть следы содеянного.

Фигурантами дела являются два человека — капитан полиции Евгений Шебуняев и его «общественный помощник» Юрий Муллин. Первого Первомайский районный суд Владивостока признал виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть» и приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима с лишением звания. Больше он не сможет работать в органах. Муллин проведёт в колонии строгого режима восемь лет, сообщает МК.

Как ранее передавал NEWS.ru, военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, приговорили к 24,5 года колонии строгого режима.