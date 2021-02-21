Сексолог рассказал о пользе и вреде полового воздержания

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Психолог и сексолог Алия Королёва рассказала о пользе и вреде длительного воздержания от секса. Эксперт отметила, что для мужчин оно опаснее, чем для женщин, однако и представительницам прекрасного пола не стоит отказываться от плотских утех слишком надолго.

Медик подчеркнула, что репродуктивная система у мужчин и женщин устроена по-разному. Если женщина долго воздерживается, то в целом ей это не грозит серьёзными проблемами со здоровьем. Тем не менее если представительница прекрасного пола долго отказывается от секса, то менопауза у неё может наступить до 40–45 лет.

Для представителей сильного пола процесс воздержания может обернуться куда более серьёзными проблемами. Он может не только повлиять на способность к зачатию, но и привести к развитию множества заболеваний, некоторые из которых весьма опасны.

Мужчина, если долго воздерживается, даже десять дней, его организм начинает обратно усваивать семенную жидкость. Это приводит к замедлению сперматозоидов, застою в предстательной железе, к возможным будущим опухолям и проблемам со всей репродуктивной функцией, — подчеркнула сексолог.

При этом врачи добавляют, что если планируется зачатие, то воздержаться от секса несколько дней даже полезно. За это время выравниваются все показатели спермограммы, что позволит использовать для пополнения в семье лучший материал. Кроме того, хорошим решением будет отказаться от вредных привычек в это время и начать правильно питаться. Помимо этого, врачи могут назначить специальные препараты, если в них есть необходимость.

Бывают случаи, когда людям просто приходится воздерживаться. Например, это люди, которые проходят реабилитацию после длительных болезней, либо те люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания. Им просто нельзя не воздерживаться, — добавила Королёва.

Как бы то ни было, специалист в любом случае советует заниматься сексом. По её словам, это помогает поддерживать гормональный фон и благотворно влияет на общее физическое состояние партнёров, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что в Британии провели опрос среди 4550 женщин относительно внешности мужчин, которых они считали лучшими любовниками в своей жизни. Представительницы прекрасного пола посчитали главным признаком идеального партнёра для секса растительность на лице. 73% респонденток заявили, что с бородой мужчины выглядят наиболее брутально и зрело, а также более доминирующе.