Женщины назвали общие черты идеальных любовников

https://static.news.ru/photo/e7cb9860-714a-11eb-b73a-96000091f725_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

В Британии провели опрос среди 4550 женщин относительно внешности мужчин, которых они считали лучшими любовниками в своей жизни.

Представительницы прекрасного пола посчитали главным признаком идеального партнёра для секса растительность на лице. 73% респонденток заявили, что с бородой мужчины выглядят наиболее брутально и зрело, а также более доминирующе. 71% опрошенных женщин назвали важной чертой внешности карие глаза. На третьем месте оказался пирсинг (70%) и татуировки (62%). Также многие женщины отметили привлекательность широких плеч.

Атлетическая фигура вместе с растительностью на лице указывает на высокий уровень тестостерона, полагают женщины. 53% из них понравились стопы небольшого размера, 40% посчитали привлекательной полностью бритую голову, 36% назвали широкие брови сексуальной особенностью внешности, сообщает The Sun.

Как писал NEWS.ru, клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельник назвал возраст, в котором люди наиболее склонны к изменам. По его мнению, в 35–40 лет у женщин наблюдается пик сексуального влечения. У мужчин начиная с 25 лет либидо начинает постепенно снижаться, а к 35 годам они нуждаются в половой близости меньше, чем раньше. Тем не менее к 40–45 годам у представителей сильного пола склонность к изменам возрастает, но не из-за гормонов, а из-за желания почувствовать себя молодым. Именно в этом возрасте мужчины часто уходят из семьи к женщинам, которые моложе их на 10–15 лет.