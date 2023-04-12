Сексолог назвал способ распознать в толпе извращенца Сексолог Павлов рассказал, что извращенца в толпе можно распознать по глазам

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Распознать извращенца в толпе довольно сложно, так как на первый взгляд это обычные люди без отклонений, рассказал сексолог Анатолий Павлов. Он объяснил «Невским Новостям», что стоит обратить внимание на глаза человека, так как в них будет читаться возбуждение, а внимание будет расфокусировано. По словам специалиста, их поведение во время поездки может напоминать состояние транса.

Внешне это обычные люди. Распознать человека с этим расстройством можно разве что по глазам. Они находятся будто бы в состоянии транса во время поездки, не способны фокусировать внимание. В глазах как раз можно прочитать возбуждение, — отметил сексолог.

Павлов уточнил, что в общественном транспорте существует вероятность столкнуться с фроттеристом, который получает сексуальное удовлетворение путем трения о другого человека через одежду. Сексолог рассказал, что чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, переехавшие в большой город из провинции. Фроттеристы обычно имеют проблемы с психикой с детства из-за недостатка внимания родителей.

Реакции жертвы сформированы эволюционно и делятся на три вида: бей, беги или замри. По словам специалиста, чаще всего у женщин и детей возникает третья реакция, оцепенение. Жертва начинает убеждать себя, что все в порядке, но именно такого и ожидают извращены. Сексолог рекомендует привлечь внимание окружающих, громко и строго приказав прекратить домогательства. Злоумышленники обычно начинают отрицать факт приставаний, но свидетели инцидента с большой вероятностью встанут на сторону жертвы.

В петербургском метро ранее 30-летний мужчина надругался над 14-летней школьницей. Девочка сразу после этого обратилась к полицейским. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что правонарушитель удерживал ее и трогал за интимные части тела.