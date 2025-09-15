Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025

Секрет идеальных сушеных грибов: пять надежных способов дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильно высушенные грибы сохраняют до 80% питательных веществ — среди них ценный белок, витамины группы B и важные микроэлементы. Такой продукт получается ароматным, компактным в хранении и идеально подходит для супов, соусов и горячих блюд.

Ниже пять проверенных методов сушки грибов, каждый со своими особенностями.

1. Естественная сушка на воздухе

Отберите грибы и нарежьте их пластинами. Можно нанизать на прочную нить или разложить на решетке. Разместите заготовки в сухом и проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Сверху накройте марлей, чтобы защитить от насекомых и пыли. Ежедневно проверяйте и переворачивайте грибы.

2. В духовом шкафу

Нарежьте грибы пластинами толщиной 3–5 мм. Выложите на пергамент или решетку. Установите температуру 50–60 °C и оставьте дверцу слегка приоткрытой для выхода влаги. Каждые 30–40 минут переворачивайте ломтики. Общее время сушки — 4–6 часов.

3. В электросушилке

Разместите грибы в один слой на лотках и установите температуру 55–60 °C. Для равномерного результата меняйте лотки местами каждые 2 часа. Полная сушка занимает от 6 до 12 часов, в зависимости от толщины кусочков.

4. В микроволновке

Выложите грибы на плоскую тарелку. Выберите мощность 300–400 Вт. Сушите циклами: 3–5 минут нагрева и 5 минут проветривания. Обычно достаточно 3–4 повторений. Метод подходит только для тонких ломтиков до 5 мм — более толстые могут остаться сырыми внутри.

5. Над источником тепла

Грибы можно подвесить на нитях или выложить на решетки. Оптимальное расстояние от печи или батареи — 40–60 см. Регулярно поворачивайте заготовки, чтобы они равномерно просыхали. Обычно процесс занимает 2–3 дня.

