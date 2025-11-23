Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 05:34

Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жюльен из морепродуктов — это блюдо, которое ассоциируется с изысканным ужином. Нежные креветки, ароматные мидии и шампиньоны в сливочном соусе под золотистой сырной корочкой создают совершенный вкус.

Мелко нарезаю одну луковицу и 150 г шампиньонов. На разогретой сковороде с маслом обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и готовлю около 5 минут до мягкости. На другой сухой сковороде обжариваю 1,5 ст. л. муки до кремового оттенка, затем тонкой струйкой вливаю 250 мл сливок, активно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.

В готовый соус добавляю грибную смесь, 250 г креветок, 300 г мидий, соль и перец по вкусу. Прогреваю на среднем огне всего одну минуту, не больше, чтобы морепродукты не стали резиновыми. Раскладываю массу по порционным формам, сверху посыпаю 50 г тертого сыра и запекаю в разогретой до 190 °C духовке 10 минут до расплавления сыра.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Общество
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Секрет идеального сочетания: беру гребешки и орзо — через 40 минут на столе элегантное блюдо
Общество
Секрет идеального сочетания: беру гребешки и орзо — через 40 минут на столе элегантное блюдо
Тарифы Трампа заставили индийских рыбопромышленников пойти на один шаг
Азия
Тарифы Трампа заставили индийских рыбопромышленников пойти на один шаг
Если любите сыр и курицу — этот рецепт пармиджано для вас: хрустящее филе под нежной шапкой
Общество
Если любите сыр и курицу — этот рецепт пармиджано для вас: хрустящее филе под нежной шапкой
Готовлю лазанья-суп — все вкусы итальянского бешамеля и мясного рагу в формате уютного супа за 30 минут
Общество
Готовлю лазанья-суп — все вкусы итальянского бешамеля и мясного рагу в формате уютного супа за 30 минут
еда
рецепты
морепродукты
сыры
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резкое потепление или минус 20? Погода в Москве и Петербурге 24–30 ноября
«Сидеть и ждать»: пленные рассказали о безвыходном положении ВСУ
В США заявили о необходимости провести президентские выборы на Украине
К чему снится открытый гроб: важные послания от подсознания
Москву безуспешно попытались атаковать еще одним дроном
«В двух метрах»: Келлог оценил темпы работы по Украине
Пушков поставил психиатрический диагноз лидерам ЕС
«Тройная угроза»: карьера Зеленского может оборваться из-за Трампа и ВСУ
Военэксперт рассказал, как ВСУ используют Харьков
Разрушенная церковь во сне — тайное послание вашего подсознания
Королевский салат с сухариками! 10 минут, шикарный вид и божественный вкус
Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Россиянам рассказали, чем грозит установка новогодней елки во дворе
«Военный авантюрист»: во Франции выразили недовольство политикой Макрона
Очевидцы сообщили, что над Анапой и Новороссийском прогремела серия взрывов
В МВД раскрыли, кем представляются телефонные мошенники детям
Четыре российских города остались без авиасообщения
Безвыходное положение ВСУ и освобождение ДНР: успехи ВС РФ к утру 23 ноября
В ОП захотели обязать водителей такси иметь детские кресла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 ноября
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.