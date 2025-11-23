Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут

Жюльен из морепродуктов — это блюдо, которое ассоциируется с изысканным ужином. Нежные креветки, ароматные мидии и шампиньоны в сливочном соусе под золотистой сырной корочкой создают совершенный вкус.

Мелко нарезаю одну луковицу и 150 г шампиньонов. На разогретой сковороде с маслом обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и готовлю около 5 минут до мягкости. На другой сухой сковороде обжариваю 1,5 ст. л. муки до кремового оттенка, затем тонкой струйкой вливаю 250 мл сливок, активно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.

В готовый соус добавляю грибную смесь, 250 г креветок, 300 г мидий, соль и перец по вкусу. Прогреваю на среднем огне всего одну минуту, не больше, чтобы морепродукты не стали резиновыми. Раскладываю массу по порционным формам, сверху посыпаю 50 г тертого сыра и запекаю в разогретой до 190 °C духовке 10 минут до расплавления сыра.

