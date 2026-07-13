Секрет этого вкуснейшего кофейного торта — самое дешевое печенье. И даже выпекать не надо

Думаешь, бюджетно — значит невкусно? Попробуй этот торт: мягкое, пропитанное кофе печенье и нежнейший сливочный крем.
Ингредиенты
Печенье сухое (например, «Юбилейное») — 500 г, кофе крепкий — 300 мл, сахар для кофе — 3 ст. л., сметана (или густой йогурт) — 450 г, сахар для крема — 130 г, какао-порошок для посыпки — по вкусу.
Как готовлю
Сначала завариваю крепкий кофе и оставляю остывать до комнатной температуры. Тем временем миксером смешиваю сметану с сахаром — взбиваю до полного растворения и однородности.
Каждое печенье я макаю в кофе буквально на секунду, иначе оно размокнет. Выкладываю слоями в форму, каждый слой щедро промазываю сметанным кремом. Повторяю так 4–5 раз.
Сверху поливаю остатками крема и присыпаю какао через ситечко. Убираю торт в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь — за это время он станет идеально мягким и нежным, как настоящий тирамису.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Десерт получился очень легким, не приторным, с приятной кофейной горчинкой. Единственное, что я бы посоветовал: не жалейте сметаны — чем жирнее, тем крем будет стабильнее и вкуснее.