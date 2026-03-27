Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 12:47

Секрет балканского колорита в вашей тарелке. Готовим постные голубцы и фаршированный перец с волшебной дымной ноткой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — элегантный мост между русской традицией и балканским колоритом. Секрет его глубины и аромата кроется в сушеном перце, который после замачивания раскрывает насыщенные дымные нотки, идеально гармонирующие с классической рисово-овощной начинкой.

Что понадобится

Для начинки: рис длиннозерный — 200 г, лук репчатый — 2 шт. (крупные), морковь — 2 шт., масло растительное — 4-5 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для перцев: перец сладкий сушеный целый — 8–10 шт., бульон овощной — 250 мл.

Для голубцов: листья капусты белокочанной — 10–12 шт., бульон овощной — 500 мл. Для аромата (по желанию): паприка копченая — 1 ч. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., приправа мирудия — 1 ч. л.

Как готовлю

Рис тщательно промываю до прозрачной воды, отвариваю в подсоленной воде до готовности и откидываю на сито. Сушеные перцы замачиваю в холодной воде на 1 час для набухания.

Капустные листья бланширую в кипящей подсоленной воде 5–10 минут (до мягкости), затем охлаждаю в ледяной воде и обсушиваю.

Для начинки лук мелко рублю, морковь тру на средней терке. Лук пассерую в разогретом масле до прозрачности, добавляю морковь и обжариваю вместе около 10 минут.

Соединяю овощи с остывшим рисом, добавляю соль, перец и при желании копченую паприку, сушеный чеснок или мирудию.

Наполняю начинкой обсушенные изнутри перцы, укладываю их в форму для запекания, вливаю 250 мл бульона и отправляю в духовку, разогретую до 210–220 °C, на 30 минут.

Оставшуюся начинку заворачиваю в капустные листья плотными конвертами. Голубцы укладываю в кастрюлю, заливаю 500 мл бульона и томлю под крышкой на медленном огне около двух часов. Подаю оба варианта вместе или по отдельности.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Классика с пользой: макароны по-флотски встречают брокколи. Теперь это фаворит в нашей семье
Общество
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Общество
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Семья и жизнь
Кладу капусту в микроволновку и готовлю голубцы под шубой — сочные, ароматные и с румяной сырной корочкой
Общество
МИД Италии задался вопросом, достойна ли Украина вхождения в ЕС
Европа
овощи
рецепты
пост
голубцы
Балканы
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил перспективы Украины лишиться денег ЕС и проиграть в июне
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.