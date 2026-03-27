Секрет балканского колорита в вашей тарелке. Готовим постные голубцы и фаршированный перец с волшебной дымной ноткой

Секрет балканского колорита в вашей тарелке. Готовим постные голубцы и фаршированный перец с волшебной дымной ноткой

Это блюдо — элегантный мост между русской традицией и балканским колоритом. Секрет его глубины и аромата кроется в сушеном перце, который после замачивания раскрывает насыщенные дымные нотки, идеально гармонирующие с классической рисово-овощной начинкой.

Что понадобится

Для начинки: рис длиннозерный — 200 г, лук репчатый — 2 шт. (крупные), морковь — 2 шт., масло растительное — 4-5 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для перцев: перец сладкий сушеный целый — 8–10 шт., бульон овощной — 250 мл.

Для голубцов: листья капусты белокочанной — 10–12 шт., бульон овощной — 500 мл. Для аромата (по желанию): паприка копченая — 1 ч. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., приправа мирудия — 1 ч. л.

Как готовлю

Рис тщательно промываю до прозрачной воды, отвариваю в подсоленной воде до готовности и откидываю на сито. Сушеные перцы замачиваю в холодной воде на 1 час для набухания.

Капустные листья бланширую в кипящей подсоленной воде 5–10 минут (до мягкости), затем охлаждаю в ледяной воде и обсушиваю.

Для начинки лук мелко рублю, морковь тру на средней терке. Лук пассерую в разогретом масле до прозрачности, добавляю морковь и обжариваю вместе около 10 минут.

Соединяю овощи с остывшим рисом, добавляю соль, перец и при желании копченую паприку, сушеный чеснок или мирудию.

Наполняю начинкой обсушенные изнутри перцы, укладываю их в форму для запекания, вливаю 250 мл бульона и отправляю в духовку, разогретую до 210–220 °C, на 30 минут.

Оставшуюся начинку заворачиваю в капустные листья плотными конвертами. Голубцы укладываю в кастрюлю, заливаю 500 мл бульона и томлю под крышкой на медленном огне около двух часов. Подаю оба варианта вместе или по отдельности.

