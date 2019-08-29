https://static.news.ru/photo/808941e6-ca77-11e9-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.

Первую и вторую позицию поделили ванильный «Настоящий пломбир» и вафельный стаканчик «Вологодского пломбира».

«Бронза» рейтинга, с небольшим отставанием, досталась шоколадному лакомству в вафельном стаканчике «Коровка из Кореновки», передаёт пресс-служба портала. Именно его отведал глава РФ Владимир Путин во время посещения авиасалона МАКС-2019.

Как писал News.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел ничего странного в том, что главе государства на авиасалоне МАКС дважды продавала мороженое одна и та же продавщица.