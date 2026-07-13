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13 июля 2026 в 18:31

Съедаю таз за раз: ужин за копейки в сезон кабачков — теплый салат со сметаной, без жарки и лишнего масла

Фото: D-NEWS.ru
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Салат из запеченных кабачков должен попробовать каждый. Пока идет сезон, и кабачки есть у каждого на даче и стоят копейки в магазине, самое время объедаться этой вкуснятиной со сметаной.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 2 зубчика чеснока, 150 г сметаны, большой пучок укропа, соль, перец по вкусу.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см, выложите в один слой на противень, застеленный пергаментом, посолите и сбрызните маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до мягкости и легкого румянца. Переложите горячие кабачки в глубокую миску, сразу добавьте выдавленный через пресс чеснок, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы чеснок раскрыл свой аромат. Затем добавьте сметану, мелко рубленный укроп, посолите, перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить такой салат. Оказалось, что он — отличная замена ужину, дарит чувство сытости и легкости одновременно. Совет: для более насыщенного вкуса посыпьте кабачки перед запеканием щепоткой паприки.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковые налистники с творожной начинкой.

Проверено редакцией
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