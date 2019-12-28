https://static.news.ru/photo/c355c5d0-2af8-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин считает, что принятие законопроекта об установке минимального размера алиментов на уровне прожиточного минимума может привести к росту числа уклоняющихся от выплат. По его словам, требуемая сумма должна быть основана на реальных финансовых возможностях плательщика.

Кроме того, должны учитываться его жизненные обстоятельства, передаёт RNS.

Как только мы отступим от этого принципа и размер алиментов будет определяться порой в заведомо невыполнимом для родителя-плательщика размере, мы получим увеличение числа уклоняющихся от уплаты алиментов, — подчеркнул он.

Штогрин добавил, что подобная проблема будет наиболее актуальна для плательщика, который живёт в регионе с более низким уровнем жизни, чем ребёнок. Сейчас при назначении алиментов судья всегда принимает в расчёт платёжеспособность родителя, заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст разработал законопроект, предусматривающий новые правила для злостных неплательщиков алиментов. Если нерадивый родитель уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов и вновь допустил просрочку платежа без уважительных причин, он может быть привлечён к уголовной ответственности.