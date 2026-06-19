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19 июня 2026 в 09:02

Считал, что идеальный завтрак — это миф. Пока не испек эту шарлотку

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я перепробовал десятки рецептов шарлотки. Но только этот сделал так, что яблоки стали мягкими, а тесто — влажным и воздушным.

Ингредиенты

Яблоки — 5–6 шт., мука — 160 г, сахар — 1 ст. л., яйца — 3 шт., соль — щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л., масло сливочное — для жарки, корица — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я режу яблоки дольками и обжариваю их на сливочном масле с сахаром и корицей, пока они не станут мягкими и карамельными, — это минут 5. Тем временем взбиваю яйца со щепоткой соли в пышную пену, добавляю муку с разрыхлителем.

Теперь надо аккуратно вмешать яблоки в тесто, чтобы они не осели на дно. Выливаю массу в форму и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Готовый пирог получается невероятно сочным и ароматным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Яблоки после карамелизации стали мягкими, почти как мармелад, а тесто — влажным и невесомым, буквально тает во рту. Мой совет: подавайте теплым с шариком ванильного мороженого — контраст температур сведет с ума.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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