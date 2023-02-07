«Сценарий закручивается»: военный эксперт Баранец о сроках окончания СВО Военный эксперт Баранец объяснил, что делать прогнозы о завершении СВО рано

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Делать прогнозы о завершении специальной военной операции на Украине пока рано, считает военный обозреватель Виктор Баранец. Он отметил в разговоре с «Царьградом», что «сценарий закручивается», а НАТО все больше принимает участие в конфликте.

Сценарий нашей СВО закручивается. Враг накачивает мышцы, получает более массированную помощь от Запада. НАТО всё больше втягивается в вооружённый конфликт. Так что вопрос надо ставить по-другому: сумеем ли мы до конца этого года победить украинскую армию или победить НАТО? Вот здесь у меня пока есть большие сомнения, что мы закончим всё это до конца этого года, — объяснил эксперт.

Баранец уточнил, что сейчас есть обстоятельства, которые играют против России. Из-за этого ВС РФ приходится постоянно менять стратегии. По его словам, нельзя забывать, что Россия участвует в конфликте не с Украиной, а со всей НАТО.

Эксперт назвал масштабную чистку в офисе президента Украины Владимира Зеленского выгодной для Москвы. Баранец объяснил, что за счет этого среди украинской элиты растет пласт оппозиции. Но при этом предполагать, что Запад позволит недовольным украинским экс-чиновникам свергнуть действующего главу Украины, пока рано.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее спрогнозировал сроки завершения СВО на Украине. По его словам, спецоперация завершится до конца этого года признанием Запада неправильности своих действий.