«Запад встанет на колени»: Кадыров назвал сроки окончания СВО Кадыров заявил, что спецоперация на Украине завершится до конца года

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Спецоперация на Украине должна завершиться до конца текущего года, спрогнозировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву он предположил, что украинский конфликт закончится признанием Западом неправильности своих действий. По словам главы региона, западные страны «встанут на колени».

До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет, — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что не согласен с экспертами, называющими специальную военную операцию на Украине мировой войной. Он добавил, что до третьей мировой войны еще далеко. По его словам, «весь мир не сошелся» на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Глава республики отметил, что крупные державы, включая Китай, сохраняют нейтралитет.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин объяснил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, а «курочка по зернышку клюет». Глава государства добавил, что Россия собирается не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Москва будет к этому стремиться, и чем быстрее, тем лучше.