Кадыров заявил, что до третьей мировой войны еще далеко

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что не согласен с экспертами, называющими специальную военную операцию на Украине мировой войной. Он добавил, что до третьей мировой войны еще далеко. По его словам, «весь мир не сошелся» на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Глава республики отметил, что крупные державы, включая Китай, сохраняют нейтралитет.

Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят, — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что «мировой войной» конфликт на Украине называют те, кто считает только НАТО «мировым сообществом».

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что столкновение Китая и Тайваня станет решающим условием для начала третьей мировой войны. Эксперт пояснил, что мировая война характеризуется противостоянием блоков, в которые включены более 50% государств. По мнению Перенджиева, сейчас ни одна страна не заинтересована в развитии конфликта такого масштаба, включая государства НАТО и США.