«Курочка по зернышку клюет»: Путин о темпах спецоперации Путин: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, заявил президент России Владимир Путин, говоря о темпах спецоперации РФ на Украине. Он сообщил на пресс-подходе после заседания Госсовета, что «курочка по зернышку клюет».

Ну а что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет, — сказал Путин.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что замедление темпов наступления в ходе спецоперации связано со стремлением минимизировать число жертв среди гражданского населения. Он добавил, что СВО развивается по плану.

Шойгу также отметил, что поставки вооружения Украине со стороны США и их союзников множат число жертв и затягивают военный конфликт на территории этой страны.

До этого он отметил, что Россия начала военную операцию на Украине из-за неприемлемых угроз для безопасности страны. По его словам, Киев взял курс на вступление в НАТО, чем и вынудил Москву действовать. На протяжении восьми лет «киевский режим совершал вопиющие преступления» против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В результате этих действий погибли «тысячи ни в чем не повинных людей», в том числе детей, отметил Шойгу.