Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о сбое на МЦД-2. Причиной стал посторонний предмет, который мешает движению поездов.

Из-за неполадок поезда следуют с увеличенными интервалами движения. Также это привело к сбою на Рижском направлении железной дороги.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники РЖД.

Как ранее писал NEWS.ru, масштабные сбои были зафиксированы на открытых 21 ноября 2019 года двух линиях Московских центральных диаметров (МЦД). Пассажиры жаловались на задержки поездов и работу билетной системы.

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