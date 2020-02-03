https://static.news.ru/photo/a29ed68c-46a1-11ea-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о сбое на МЦД-2. Причиной стал посторонний предмет, который мешает движению поездов.

Из-за неполадок поезда следуют с увеличенными интервалами движения. Также это привело к сбою на Рижском направлении железной дороги.

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На данный момент на месте происшествия работают сотрудники РЖД.