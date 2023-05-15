Сбербанк предупредил о фишинговой рассылке от имени военкоматов Сбербанк: мошенники запустили вирусную рассылку с приглашением посетить военкомат

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Мошенники запустили фишинговую рассылку с вирусом от имени военкоматов, используя актуальную для общества информационную повестку, сообщается на сайте Сбербанка. Служба безопасности кредитной организации пресекла рассылку электронных писем сотрудникам с приглашением посетить военкомат «для уточнения персональных данных».

В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — «мобилизационное предписание». При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей ИТ-инфраструктуры, — говорится в сообщении.

В банке добавили, что подобной атаке могут подвергнуться другие организации, а также частные лица. Специалисты призвали проявлять бдительность и не поддаваться на провокации. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркнул, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления.

Ранее сообщалось, что «Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную вредоносную компьютерную программу, которая атакует пользователей в Крыму и Донбассе. Она получила название CommonMagic. По словам экспертов, атака начинается с рассылки фишинговых писем по электронной почте, которые поступают пользователям от имени государственных организаций. При нажатии на приведенную в письме ссылку происходит скачивание ZIP-архива с двумя файлами, один из которых — безвредный документ-приманка, а второй — вредоносный LNK-файл. В результате происходит заражение устройства программой, которая действует под удаленным управлением.