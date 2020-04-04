Сбербанк намерен ввести в работу три тысячи отделений по России с 4 апреля

https://static.news.ru/photo/1021ea48-7675-11ea-9e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о готовности ввести в работу три тысячи отделений с 4 апреля 2020 года. В случае необходимости их число будет увеличено.

Мы видим, что у наших клиентов есть спрос на физическое обслуживание в наших отделениях, и по этой причине уже начиная с субботы, 4 апреля, по всей стране будет работать три тысячи отделений Сбербанка, — заявил он.

Он также отметил рост спроса на услуги, которые предоставляет организация в онлайн-режиме. По словам Ведяхина, клиенты стали чаще использовать приложение банка на фоне пандемии.

NEWS.ru писал ранее, что из-за ситуации с коронавирусом Сбербанк запустил собственный сервис для поиска работы.