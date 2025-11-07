Этот многолетник — настоящая палочка-выручалочка для дачников, главное преимущество которого — яркое и продолжительное цветение с конца июля до самых октябрьских заморозков. Гелениум называют осенним факелом, который вспыхивает в саду в то время, когда большинство растений уже готовится к покою.

Гелениум хорош своей неприхотливостью и зимостойкостью, он образует пышные кусты, усыпанные множеством теплых, солнечных соцветий-ромашек в медно-красных, золотисто-желтых и огненно-оранжевых тонах. Сажаю этот многолетник — и в саду вспыхивает клумба, горящая огненными красками.

Дачники его ценят за способность быстро разрастаться, не требуя особого ухода, и за жизнелюбивый характер: каждую осень материнское растение обновляется новыми почками, что гарантирует его процветание на долгие годы. Он прекрасно смотрится в задних рядах миксбордеров, создавая эффектный фон, и идеально подходит для срезки.

