Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 06:46

Сажаю этот многолетник — и в саду вспыхивает клумба, горящая огненными красками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник — настоящая палочка-выручалочка для дачников, главное преимущество которого — яркое и продолжительное цветение с конца июля до самых октябрьских заморозков. Гелениум называют осенним факелом, который вспыхивает в саду в то время, когда большинство растений уже готовится к покою.

Гелениум хорош своей неприхотливостью и зимостойкостью, он образует пышные кусты, усыпанные множеством теплых, солнечных соцветий-ромашек в медно-красных, золотисто-желтых и огненно-оранжевых тонах. Сажаю этот многолетник — и в саду вспыхивает клумба, горящая огненными красками.

Дачники его ценят за способность быстро разрастаться, не требуя особого ухода, и за жизнелюбивый характер: каждую осень материнское растение обновляется новыми почками, что гарантирует его процветание на долгие годы. Он прекрасно смотрится в задних рядах миксбордеров, создавая эффектный фон, и идеально подходит для срезки.

Ранее был назван цветок для тех, у кого ничего не растет: рассыпьте семена в ноябре — будет цвести все лето.

Читайте также
Был белоснежным, а стал нежно-розовым! Многолетник-загадка для красивого сада. Посадите сейчас и забудьте до мая
Общество
Был белоснежным, а стал нежно-розовым! Многолетник-загадка для красивого сада. Посадите сейчас и забудьте до мая
Посадите в ноябре — весной получите кусочек солнца в тенистом уголке! Мини-розочки раскроются в мае
Общество
Посадите в ноябре — весной получите кусочек солнца в тенистом уголке! Мини-розочки раскроются в мае
Сказка наяву: лиана для сада, которая превращается в ароматный водопад цветов
Общество
Сказка наяву: лиана для сада, которая превращается в ароматный водопад цветов
Многолетник, который прощает все ошибки дачников: с ним можно забыть про полив и подкормки
Общество
Многолетник, который прощает все ошибки дачников: с ним можно забыть про полив и подкормки
Многолетник с фарфоровыми колокольчиками: феноменальная морозостойкость и устойчивость к болезням
Общество
Многолетник с фарфоровыми колокольчиками: феноменальная морозостойкость и устойчивость к болезням
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Сырский достал 5 млн рублей на лечение отца в России
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.