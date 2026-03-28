Сажаю один раз и ем зелень много лет: многолетники для салатов и пирожков — неприхотливая зеленушка

Фото: D-NEWS.ru
Это идеальное решение для тех, кто хочет стабильный урожай без ежегодной посадки и лишней суеты. Такие культуры быстро приживаются и с каждым годом становятся только мощнее. Вы получаете раннюю зелень, когда на участке еще почти ничего нет. И это настоящая витаминная база прямо у вас на грядке.

Черемша — один из самых ценных многолетников, известный как «дикий чеснок». Она появляется сразу после схода снега и дает мощный заряд витаминов. Листья с насыщенным чесночным ароматом богаты витамином С и фитонцидами. Из проверенных вариантов стоит обратить внимание на «Медвежий лук», «Лук победный» и «Сибирскую черемшу» — они отличаются устойчивостью и хорошей урожайностью.

Щавель и спаржа отлично дополняют такую грядку. Щавель — простой и надежный, дает стабильную зелень несколько лет подряд: подойдут сорта «Бельвильский», «Малахит» и «Крупнолистный». Спаржа — более долгосрочная культура, но зато работает десятилетиями: хорошие варианты — «Гийнлим», «Баклим» и «Гролим», которые дают высокий и стабильный урожай.

В итоге получается «вечная» грядка: посадили один раз — и каждый сезон собираете свежую, ароматную и полезную зелень для салатов, супов и выпечки без лишних усилий.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
