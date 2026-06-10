Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 23:15

Сажаете одно семечко, а получаете бордовые, розовые и фиолетовые цветы на одном кусте — многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы мечтаете о разноцветной клумбе, но не хотите возиться с рассадой десятка разных растений, есть решение — цветок-хамелеон, который на одном кусте одновременно распускает бутоны всех оттенков радуги.

Речь о тысячелистнике обыкновенном сорта Flowerburst Red Shades: этот многолетник из одной пачки семян превращается в пышный куст высотой до 75 см, который с июня по сентябрь радует розовыми, бардовыми, красными и фиолетовыми соцветиями, создавая эффект цветного облака.

Для дачи этот цветок хорош тем, что он засухоустойчив, растет на любых почвах, зимует без укрытия и не требует подкормок — полив нужен только в сильную засуху, а куст достаточно делить раз в 3–4 года.

Он предпочитает солнечные места, но мирится с легкой полутенью, хотя на солнце цветение будет намного пышнее. Посадите один такой цветок, и к середине лета ваша клумба засияет всеми красками сразу.

Ранее были названы компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку.

Проверено редакцией
Читайте также
Девочка из «ВКонтакте»: педофил с фейка заманивал подростков в метро
Общество
Девочка из «ВКонтакте»: педофил с фейка заманивал подростков в метро
Назван город, который хотят добавить в маршрут «Золотое кольцо»
Общество
Назван город, который хотят добавить в маршрут «Золотое кольцо»
Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая
Семья и жизнь
Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая
На клумбе вспыхнут сотни розовых, сиреневых и ванильных «орхидей». Нежный цветок, который цветет до самых заморозков
Общество
На клумбе вспыхнут сотни розовых, сиреневых и ванильных «орхидей». Нежный цветок, который цветет до самых заморозков
Посадите этот красный цветок в любой угол сада — и он будет цвести яркими «граммофонами» без полива
Общество
Посадите этот красный цветок в любой угол сада — и он будет цвести яркими «граммофонами» без полива
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Брянской областью за ночь уничтожили 65 украинских беспилотников
В Вене назвали главных спонсоров атак дронами ВСУ против россиян
Военные уничтожили десятки воздушных целей над Севастополем
Путин дал новым структурам право бороться с беспилотниками
Иран ответил на угрозы США жестким предупреждением
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Горловке
Дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области
В Запорожской области запретили перевозку организованных групп детей
На Украине тракторист пошел на таран автомобиля сотрудников ТЦК
Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Тульской области
Стало известно о пострадавших после налета ударных дронов ВСУ по ДНР
Раскрыты последствия пожара в музее «Оборона Севастополя»
В Краснодарском крае перекрыли воду
Ушедшая из России компания отозвала 880 тысяч машин из-за риска аварии
Зеленский прибыл в Польшу после скандала между Киевом и Варшавой
ПВО уничтожила еще два летевших к Москве БПЛА
«Терпеть и потесниться»: Пушков высказался о попытках Украины вступить в ЕС
После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга завели уголовные дела
Стали известны новые детали о пострадавших при ДТП в Екатеринбурге
Небензя раскрыл содержание ответа ООН по вопросам о Буче
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.