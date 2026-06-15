Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 03:46

Сажаете для красоты — получаете гадюк под окнами: лиана-магнит для змей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Садоводам нужно быть особенно аккуратными при выборе растений для участка, ведь некоторые из них могут стать причиной появления змей.

Настоящим магнитом для змей является плющ. Эта популярная декоративная лиана создает влажную, прохладную и тенистую среду, в которой рептилии чувствуют себя комфортно: там легко спрятаться от солнца и хищников.

В этих же зарослях обожают селиться мыши, полевки, лягушки и ящерицы, которые являются основной добычей для ужей и гадюк. Вы сажаете плющ для красоты, а создаете идеальную кормовую базу для рептилий — своеобразный «шведский стол» под открытым небом.

Эксперты категорически не рекомендуют сажать плющ у входа в дом, вдоль дорожек, рядом с детской площадкой и бассейном. Если же отказываться от плюща не хочется, придется регулярно, минимум раз в месяц, его стричь, удаляя стелющиеся по земле побеги, которые и создают тот самый влажный полог.

Ранее был назван цветок, который не ест тля, не берет мучнистая роса, а цветет он розовыми шапками до октября.

Проверено редакцией
Читайте также
Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году
Общество
Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году
Раскрыто, как аферисты используют ОГЭ и ЕГЭ для наживы
Общество
Раскрыто, как аферисты используют ОГЭ и ЕГЭ для наживы
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Общество
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
Общество
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
Сад без опрыскиваний: эти 5 цветов не ест ни тля, ни жуки, ни гусеницы, ни белокрылка
Общество
Сад без опрыскиваний: эти 5 цветов не ест ни тля, ни жуки, ни гусеницы, ни белокрылка
Общество
цветы
дачи
змеи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подорвавший комбата «Арбат» убийца находился в армянской тюрьме
Брак с миллионером, отказ от Москвы, «Тайны следствия»: как живет Ковальчук
«Неизбранный еврофюрер»: фон дер Ляйен осудили за слова о ЕС и Украине
Иран уличили в затягивании подписания сделки из-за дня рождения Трампа
Биография, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас актер Андрей Леонов
Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников
В главной православной святыне Украины вспыхнул пожар
Климатологи заявили о заметном изменении погодных условий в Москве
Три человека погибли при атаке дронов ВСУ под Тулой
Сделка США и Ирана дала Израилю право на защиту
«Крайне опасный способ»: Запад предупредили о рисках угроз России
Три фортификации с пехотой ВСУ были превращены в пыль российскими силами
Домодедово принимает и выпускает рейсы с определенными ограничениями
Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за помощь в переговорах с Ираном
Масштабная атака на Киев ночью 15 июня: какие цели, что известно
Мощные взрывы прозвучали в Киеве на фоне тревоги
Спасатели на пожаре в Самаре нашли тела погибших
Американский певец в Москве исполнил ИИ-кавер на культовую песню
В ООН поддержали мирное соглашение США и Ирана
В Армении определили, какая партия получит конституционное большинство
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.