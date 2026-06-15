Сажаете для красоты — получаете гадюк под окнами: лиана-магнит для змей

Садоводам нужно быть особенно аккуратными при выборе растений для участка, ведь некоторые из них могут стать причиной появления змей.

Настоящим магнитом для змей является плющ. Эта популярная декоративная лиана создает влажную, прохладную и тенистую среду, в которой рептилии чувствуют себя комфортно: там легко спрятаться от солнца и хищников.

В этих же зарослях обожают селиться мыши, полевки, лягушки и ящерицы, которые являются основной добычей для ужей и гадюк. Вы сажаете плющ для красоты, а создаете идеальную кормовую базу для рептилий — своеобразный «шведский стол» под открытым небом.

Эксперты категорически не рекомендуют сажать плющ у входа в дом, вдоль дорожек, рядом с детской площадкой и бассейном. Если же отказываться от плюща не хочется, придется регулярно, минимум раз в месяц, его стричь, удаляя стелющиеся по земле побеги, которые и создают тот самый влажный полог.

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