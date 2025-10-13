Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 09:28

Сажаешь один цветок — получаешь клумбу всех оттенков радуги: расцветет уже в апреле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Примула станет настоящей жемчужиной вашего сада. Этот первоцвет зацветает одним из первых, украшая участок яркими красками уже в апреле, когда другие растения только просыпаются.

Неприхотливость — ее главный козырь: примула прекрасно растет в тенистых уголках, где другие цветы чахнут, довольствуется минимальным уходом и обладает феноменальной зимостойкостью. Разнообразие сортов поражает воображение — от нежных пастельных тонов до насыщенных пурпурных и ярко-желтых оттенков с контрастными глазками. Сажаешь один цветок — получаешь клумбу всех цветов радуги.

Примула образует красивые плотные куртины, которые можно делить и рассаживать каждые 3-4 года, постоянно обновляя садовую композицию. Она идеально подходит для обрамления дорожек, посадки в рокариях и контейнерах, создавая настроение весны задолго до начала настоящего тепла. Этот многолетник будет десятилетиями радовать вас своим ярким цветением, не требуя особых забот.

Ранее был назван многолетник, который можно сажать в октябре в дождь и холод.

Дарья Иванова
Д. Иванова
