10 февраля 2026 в 21:30

Сажаем и забываем: многолетник, который будет годами цвести, не требуя деления и особого ухода

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете растение, которое будет радовать глаз с июня по сентябрь, требуя взамен лишь солнца и минимум воды, ваш идеальный кандидат — тысячелистник птармика. Сажаем и смело забываем!

Его махровые сорта, такие как «Жемчужина», выглядят невероятно эффектно: на высоких (до 80 см) прочных стеблях красуются многочисленные мелкие белоснежные «помпончики», напоминающие жемчужины или крошечные хризантемы. Этот тысячелистник обладает феноменальной выносливостью, унаследованной от диких предков, растущих на бедных почвах.

Он абсолютно неприхотлив: посадите его на солнечное место с обычной садовой, хорошо дренированной землей (он не любит застоя воды), и он будет годами расти и цвести, не требуя деления и особого ухода. Чтобы продлить цветение, достаточно просто срезать отцветшие стебли, и растение выпустит новые цветоносы.

Ранее было названо растение для самого темного угла дачи: цветет с начала лета до осени неагрессивными кустиками.

цветы
многолетники
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
