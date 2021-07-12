Саратовского полицейского заподозрили в изнасиловании
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:59, 03 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Саратове по делу об изнасиловании 18-летней девушки в отделе полиции был задержан сотрудник МВД. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой адвоката полицейского Илью Курапова.
Дело возбуждено после заявления пострадавшей: она утверждает, что сотрудник правоохранительных органов избил и изнасиловал её ещё 20 июля.
Подозреваемый служит в полиции пять лет, сейчас он в звании лейтенанта. По словам адвоката, он женат и имеет маленького ребёнка, претензий раньше к полицейскому не было, поэтому с задержанием они не согласны.
Мы надеемся, что мера пресечения не будет связана с заключением под стражу. Обычно арестовывают преступников, чтобы они не продолжали преступную деятельность. А он сотрудник полиции, о какой преступной деятельности можно говорить? — заявил Курапов.
Он добавил, что со следствием подозреваемый сотрудничает, но признаваться в том, чего не делал, не будет.
Ранее Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело против сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки.