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21 июля 2025 в 13:10

Самый вкусный салат из СССР! Вкуснятина с хрустинками на ужин или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В советское время этот салат был настоящей роскошью — его подавали только в лучших ресторанах, а цена в меню кусалась. Сочетание нежной курицы, сладкого чернослива, хрустящих огурцов и пикантного маринованного лука делало его королем праздничного стола. Сегодня многие забыли этот рецепт, но его стоит вспомнить — вкус неповторим!

Готовим «Прагу» правильно.

Сначала отварите куриное филе (250 г) с лавровым листом, остудите и нарежьте кубиками. Чернослив (100 г) залейте кипятком на 10 минут, затем мелко порубите. Лук (1 шт.) нашинкуйте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса (1 ст. л.), сахара (1 ч. л.) и воды на 15 минут — это уберет горечь.

Теперь собираем салат слоями. На дно блюда выложите курицу, смажьте тонким слоем майонеза. Следом — отжатый маринованный лук. Затем распределите чернослив, а на него — тертые вареные яйца (3–4 шт.). Следующий слой — кубики маринованных огурцов (2 шт.) и вареная морковь (1–2 шт.), натертая на терке. Завершите зеленым горошком (½ банки), слегка прижав его ложкой.

Каждый слой, кроме последнего, промазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей украсьте рублеными грецкими орехами — они добавят благородную горчинку.

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кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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