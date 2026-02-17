Зимняя Олимпиада — 2026
Самый простой и удачный рецепт творожного печенья с изюмом! Рассыпчатое, нежное, с хрустящей сахарной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Это творожное печенье с изюмом — гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Его необычность в том, что нежнейшее творожное тесто с добавлением изюма превращается в рассыпчатое печенье с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей серединкой. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные печеньки с аппетитной хрустящей корочкой, под которой скрывается нежная, чуть влажная творожная основа с сочными изюминками. Ванильный аромат и лёгкая кислинка творога создают идеальный баланс, от которого невозможно оторваться. Такое печенье исчезает со стола мгновенно, а гости всегда просят добавки и рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 150 г сахара, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли и 50 г изюма. Творог разомните вилкой с мягким маслом и яйцом до однородности. Добавьте сахар, ванилин, соль и промытый изюм, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5–7 мм, нарежьте на кружочки или ромбики. Каждое печенье обмакните одной стороной в сахар и выложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
выпечка
кулинария
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
