14 октября 2025 в 09:44

Самый ленивый рецепт чебуреков — готовлю без замеса теста, но с тем самым вкусом и хрустом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я нашел, когда очень хотелось чебуреков, но совершенно не было времени возиться с тестом. Меня поразило, как обычный лаваш может так удачно заменить традиционную основу. Теперь это мой любимый способ быстро приготовить что-то действительно вкусное и сытное.

Для чебуреков мне нужно: 4 листа армянского лаваша, 250 г мясного фарша, 1 вареное яйцо, 50 г твердого сыра, пучок зеленого лука, столовая ложка сметаны и специи. Фарш я обжариваю до готовности, солю, перчу. Затем смешиваю его с тертым яйцом и сыром, добавляю мелко нарезанный лук и сметану.

Лаваш разрезаю на прямоугольники. На одну половину каждого прямоугольника выкладываю начинку, накрываю второй половиной и тщательно защипываю края. Разогреваю на сковороде растительное масло слоем около 0,5 см. Обжариваю чебуреки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого хрустящего состояния. Подаю горячими, пока сыр внутри еще тянется.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

