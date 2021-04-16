Самый богатый депутат Госдумы заработал 2,7 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/c74e345e-9edf-11eb-97ec-96000091f725_660.jpg Григорий Аникеев Фото: Григорий Аникеев/vk.com

Назван самый богатый депутат Госдумы РФ. Им оказался основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, заработавший в прошлом году 2,7 млрд рублей.

Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область. Депутат также является членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Сведения о его имуществе представлены в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

В декларации указано, что он владеет вертолётом, двумя автомобилями медицинской службы, машинами Hummer H2 и Mercedes-Benz G63 AMG, двумя грузовыми машинами, мотоциклом, двумя моторными лодками и вездеходным транспортёром HAGGLUNDS BV 206. За 2019 год он задекларировал доход в размере 2,352 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что самым богатым чиновником оказался глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 млн рублей.

Доход президента России Владимира Путина в 2020 году составил 9 млн 994 тыс. рублей, писал NEWS.ru.