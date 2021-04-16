Путин заработал в 2020 году почти 10 млн рублей

https://static.news.ru/photo/164fe8fe-9ec7-11eb-921b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Опубликована декларация о доходах президента России Владимира Путина. Глава государства заработал в 2020 году почти 10 млн рублей.

Доход президента России Владимира Путина в 2020 году составил 9 млн 994 тыс. рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля.

Согласно документу, заработок главы государства оказался на 268 тыс. рублей выше, чем в 2019 году. Тогда Путин задекларировал 9 млн 726 тыс. рублей.

Отмечается, что рекордным остаётся доход президента в 2017 году — более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток.

При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров второй год подряд становится самым богатым чиновником в российском правительстве. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 млн рублей. Это треть от общих доходов всех членов кабинета министров. Доходы других чиновников более скромные: Медведев задекларировал в 2020-м доходы в 18,11 млн рублей. Песков заработал 12,527 млн, его супруга Навка — 212,878 млн.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года президент продлил срок предоставления деклараций о доходах служащих до 1 августа. Это декларации за прошлый год. Указ был принят в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, в этом году порядок подачи деклараций госслужащими остался прежним — 1 апреля. Сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока для их подачи.