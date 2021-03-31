Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

https://static.news.ru/photo/44afbf06-9230-11eb-8e97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства подали декларации о доходах за 2020 год. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Да. Сдали [декларации], — цитирует Пескова ТАСС.

В апреле 2020 года президент продлил срок предоставления деклараций о доходах служащих до 1 августа. Это декларации за прошлый год. Указ был принят в связи с пандемией коронавируса.

В этом году порядок подачи деклараций госслужащими остался прежним — 1 апреля. Сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока для их подачи.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на коллективный иск горожан, которые потребовали установить нарушения в его декларации о доходах. По мнению истцов, губернатор не внёс в декларацию сведения о пользовании загородной резиденцией, которая находится в посёлке Комарово.

Он направил в городской суд возражения, в которых пояснил, что отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо. Из-за этого чиновник считает, что незадекларированный факт пользования загородной резиденцией не может стать поводом для его отзыва.