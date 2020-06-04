Роскачество назвало самые опасные и безопасные продукты

https://static.news.ru/photo/0e8ee140-a6ef-11ea-b3cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

По результатам десятков исследований в Роскачестве назвали самые опасные и безопасные продукты. К первым относятся свиной шашлык, коньяк и глазированные ванильные сырки, ко вторым — водка и растительное масло.

В частности, в ведомстве протестировали 16 марок коньяка, ни одна из которых не получила знака качества. Кроме шашлыка, претензии у экспертов возникли к пельменям и фаршу «Домашний». В этих продуктах они обнаружили антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов. Среди рыбных продуктов самой небезопасной была признана икра лососевых из-за присутствия в образцах всё то же кишечной палочки, стафилококков и вредных бактерий.

Что касается безопасных продуктов, то из напитков, помимо водки, в эту категорию попали светлое пиво и томатный сок. В категории молочных продуктов специалисты ведомства отметили сметану и клубничный йогурт. Среди круп наиболее безопасной признана гречка, а из бакалеи — сушки и пищевая соль, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве предупредили потребителей о скрытых токсинах в овощах и фруктах. Они могут содержаться в картофеле, помидорах, грибах, вишне, абрикосах, редьке, мускатном орехе, красной фасоли и чёрной бузине. Их попадание в организм приводит к расстройству и даже отравлению.