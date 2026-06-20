Сами вырастут на даче, а после высыхания простоят в вазе годами: цветы-сухоцветы

Цветы-сухоцветы — это уникальные растения, которые не только радуют глаз в саду все лето, но и после высыхания сохраняют форму, цвет и декоративность годами.
Гелихризум: его яркие, словно шелковистые соцветия-корзинки желтого, оранжевого, розового и малинового цветов распускаются в июле и цветут до заморозков, а после срезки и высушивания не теряют яркости несколько лет.
Статица: ее воздушные, кружевные щитки сиреневого, голубого, розового, желтого и белого цветов наполняют сад нежным облаком с июля по сентябрь. При сушке статица почти не меняет окраску и стоит в букетах годами.
Целозия поражает бархатистыми гребнями и метелками всех оттенков красного, желтого и оранжевого — чем дольше она сохнет, тем ярче становится окраска, а соцветия напоминают языки пламени или кораллы.
Чтобы цветы-сухоцветы долго радовали, срезайте их в фазе полного роспуска, свяжите в небольшие пучки и сушите в темном, сухом, хорошо проветриваемом месте, подвесив соцветиями вниз.
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