Самая удобная закуска: жульен в ароматных булочках — даже посуду мыть не надо

Самая удобная закуска: жульен в ароматных булочках — даже посуду мыть не надо

Не знаешь, что делать с остатками курицы и грибов? Я покажу, как превратить их в хит любого застолья — сытный и красивый.

Ингредиенты

Булочки — 5 шт, шампиньоны — 10 шт, сыр твердый — 70 г, филе куриное — 1 шт, сметана — 2 ст. л., лук — 1 шт, соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, грибы и куриное филе. Все это обжариваю на сковороде до золотистости, добавляю соль, перец, сухой чеснок и сметану. Томлю на медленном огне минут 10, чтобы начинка стала сочной и ароматной. Тем временем аккуратно срезаю у булочек «крышечки» и вынимаю мякоть, оставляя крепкие хлебные стенки.

Начиняю каждую булочку горячей массой, щедро посыпаю тертым сыром. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку ровно на 10 минут, пока сыр не зарумянится, а булочки не станут хрустящими. Достаю — и через минуту на столе не остается ни крошки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал, что булочка размокнет, но нет — она осталась хрустящей, а внутри — нежная курица с грибами и тягучий сыр. Главный совет: берите плотные булочки, чтобы они держали форму, и подавайте горячими — тогда сырная корочка будет тянуться за каждым кусочком.