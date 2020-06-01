Салоны красоты откроют в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился о смягчении карантинного режима. С 3 июня на территории региона откроются салоны красоты.
Также посетителей начнут принимать спа-салоны, сауны, солярии и бани. Площадь открываемого помещения не должна превышать 400 кв. м.,
Решение не касается услуг, которые оказываются дистанционно или при помощи доставки.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти приняли решение об открытии торговых центров в городе с 1 июня. Режим самоизоляции при этом сохраняется в городе до 14 июня.
Добавьте наши новости в избранные источники