Салоны красоты откроют в Подмосковье

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Московские власти обяжут рестораны расставить столы на расстоянии, обеспечивающем социальное дистанцирование посетителей, чтобы возобновить работу в новом раунде смягчения режима изоляции в столице.

Суперособенных требований нет: устанавливать чёткое расстояние между столиками, требование по соблюдению социального дистанцирования. Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить,...