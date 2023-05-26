Сальдо рассказал, кто его отравил Сальдо рассказал, что в августе 2022 года его отравил близкий человек за большие деньги

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Владимир Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире Первого канала, что ответственным за его отравление в августе 2022 года является его некогда близкий знакомый. Чиновник подчеркнул, что охота за ним началась еще до начала военной операции на Украине. Он отметил, что его товарищ получил большую сумму денег от украинских спецслужб и использовал против него сильнодействующее отравляющее вещество.

Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого человека, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно, — поделился врио губернатора Херсонской области.

Он уточнил, что боевое отравляющее вещество было добавлено к нему в еду. В день покушения Сальдо пребывал в отличной физической форме, однако после приема пищи почувствовал себя плохо. «Очнулся я через 15 дней», — добавил чиновник.

Об отравлении Сальдо стало известно 5 августа. Сообщалось, что его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. Сообщалось, что лечением Сальдо занимались специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя. К руководству администрацией региона он вернулся 29 сентября.