Глава Херсонской области вернулся к работе после покушения на его жизнь

Фото: Владимир Сальдо/t.me

Владимир Сальдо

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей после лечения, сообщается в Telegram-канале чиновника. Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона.

Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности Херсонщины. Владимир Сальдо подчёркивает, что курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остаётся твёрдым и неизменным, — сказано в сообщении.

О подозрении на отравление Сальдо стало известно 5 августа. Сообщалось, что его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя.

Также стало известно, что лечением Сальдо занимаются наиболее компетентные специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Работа медиков и общее хорошее физическое состояние чиновника обуславливают положительную динамику. Впоследствии глава администрации Херсонской области обратился к жителям в Telegram на фоне слухов о своей смерти и отметил, что все это время находился на попечении «очень серьезных врачей», однако был в курсе актуальных проблем региона.