Салат «Смуглянка» для праздничного стола — простое сочетание курицы, чернослива и морковки

8 Марта — повод готовить яркие и вкусные блюда, которые радуют глаз и пробуждают аппетит. Салат «Смуглянка» станет звездой праздничного стола: нежная курица, сладкий чернослив и пикантная корейская морковь создают необычное, гармоничное сочетание. Готовится он просто, без сложных слоев — смешали и подали.

Ингредиенты:

чернослив — 12–15 шт.;

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 10–12 шт.;

куриное филе — половинка;

морковь по-корейски — 100 г;

кукуруза консервированная — 5 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

для лука:

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

уксус 6–9% — 2/3 ст. л.;

кипяток.

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками, добавьте сахар, соль и уксус, залейте кипятком и оставьте на 10–15 минут. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета, шампиньоны — пластинами, тоже до готовности. Чернослив и морковь нарежьте, с кукурузы слейте воду. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Салат можно подавать сразу или дать настояться 20–30 минут.

