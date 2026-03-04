Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Смуглянка» для праздничного стола — простое сочетание курицы, чернослива и морковки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
8 Марта — повод готовить яркие и вкусные блюда, которые радуют глаз и пробуждают аппетит. Салат «Смуглянка» станет звездой праздничного стола: нежная курица, сладкий чернослив и пикантная корейская морковь создают необычное, гармоничное сочетание. Готовится он просто, без сложных слоев — смешали и подали.

Ингредиенты:

  • чернослив — 12–15 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 10–12 шт.;
  • куриное филе — половинка;
  • морковь по-корейски — 100 г;
  • кукуруза консервированная — 5 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • для лука:
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус 6–9% — 2/3 ст. л.;
  • кипяток.

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками, добавьте сахар, соль и уксус, залейте кипятком и оставьте на 10–15 минут. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета, шампиньоны — пластинами, тоже до готовности. Чернослив и морковь нарежьте, с кукурузы слейте воду. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Салат можно подавать сразу или дать настояться 20–30 минут.

Ранее сообщалось, что соленая селедка остается любимой закуской благодаря вкусу, питательности и доступной цене. Но иногда рыба оказывается пересоленной, и простого нарезания недостаточно. Существует несколько проверенных способов, которые не только убирают лишнюю соль, но и придают продукту новые ароматные оттенки.

Проверено редакцией
