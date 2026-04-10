10 апреля 2026 в 09:48

Салат с тунцом от Мэттью Макконахи — готовим кулинарный хит из Голливуда

Когда кулинарное вдохновение приходит из Голливуда — это всегда событие. Предлагаю повторить фирменный салат Мэттью Макконахи — гармоничный микс нежного тунца, сладкого яблока, пикантных корнишонов и хрустящих чипсов в заправке с ноткой васаби.

Что понадобится

Консервированный тунец в собственном соку — 2 банки (около 200 г), замороженный зеленый горошек — 150 г, куриное яйцо — 1-2 шт. (по желанию), красный сладкий лук — 1/2 шт., маринованные корнишоны — 4-5 шт., яблоко (кисло-сладкое) — 1/2 шт., консервированная кукуруза — 3 ст. л., острые чипсы (например, со вкусом перца) — небольшая горсть, майонез — 2-3 ст. л., сок лимона — 1 ст. л., винный уксус — 1 ч. л., васаби (паста) — 1/2–1 ч. л., сироп агавы или мед — 1 ч. л., соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Замороженный горошек залейте кипятком на 5–7 минут, затем слейте воду. Яйцо, если используете, отварите вкрутую (9–10 минут), остудите в холодной воде, очистите и нарежьте мелким кубиком. Лук, корнишоны и очищенное от кожуры яблоко также нарежьте мелкими кубиками.

В просторной миске разомните вилкой тунец, предварительно слив жидкость. Добавьте к тунцу лимонный сок, майонез, винный уксус и васаби, тщательно перемешайте до однородности заправки.

В миску с заправленным тунцом добавьте все подготовленные ингредиенты: горошек, яйцо, лук, корнишоны, яблоко и кукурузу.

Горсть чипсов раскрошите руками прямо над салатом, чтобы получились крупные фрагменты, и аккуратно вмешайте их в общую массу.

В конце приправьте салат сиропом агавы, солью и черным перцем по вкусу, еще раз бережно перемешайте и сразу подавайте, чтобы чипсы сохранили хрусткость.

