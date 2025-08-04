Салат с курицей и шампиньонами — сытно и полезно! Едим вкусно — и худеем

Салат с курицей и шампиньонами — сытно и полезно! Едим вкусно — и худеем

Салат с курицей и шампиньонами — сытно и полезно! Едим вкусно — и худеем! Этот питательный салат станет отличным вариантом для полноценного обеда или лёгкого ужина. Богатый белком и витаминами, он особенно рекомендован при диабете, анемии и повышенных физических нагрузках.

Ингредиенты

Куриная грудка отварная — 400 г

Шампиньоны свежие — 400 г

Огурцы свежие — 300 г

Сыр твёрдых сортов — 150 г

Укроп свежий — 3–4 веточки

Йогурт натуральный (или сметана 10%) — 150 г

Горчица дижонская — 1 ч. л. (по желанию)

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде до готовности (20–25 минут), охлаждаем и нарезаем тонкой соломкой. Шампиньоны режем пластинами и обжариваем на оливковом масле 5–7 минут до золотистого цвета. Огурцы нарезаем тонкой соломкой, сыр трем на средней тёрке, укроп мелко рубим. Для заправки смешиваем йогурт с горчицей, слегка подсаливаем. В просторной салатнице соединяем все ингредиенты: курицу, грибы, огурцы, сыр и зелень. Аккуратно перемешиваем с заправкой, стараясь не повредить структуру огурцов.

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