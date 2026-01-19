Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 18:28

Салат «Ришелье» с копченым сыром — проверенный рецепт к любому празднику из моего топ-списка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Ришелье» построен на удачных контрастах: нежный сыр и хрустящий огурец, нейтральная курица и копченый сыр, пряная морковь и мягкое яйцо. Майонез здесь лишь слегка скрепляет слои, позволяя каждому ингредиенту звучать отчетливо.

Для первого слоя 150 г твердого сыра натираю на крупной терке. Один небольшой свежий огурец также натираю на терке и очень тщательно отжимаю от лишнего сока. Смешиваю сыр, огурец, два-три зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и две столовые ложки майонеза. Полученную массу равномерно утрамбовываю на дно прозрачной салатницы. Для второго слоя 200 г отварного куриного филе мелко нарезаю или разбираю на волокна. Сто граммов копченого колбасного сыра натираю на терке. Смешиваю курицу, сыр и две столовые ложки майонеза. Аккуратно выкладываю этот слой поверх первого, слегка утрамбовывая. Для третьего слоя 100 г готовой корейской моркови смешиваю с двумя вареными яйцами, натертыми на крупной терке. Равномерно распределяю эту смесь поверх куриного слоя. Даю салату хорошо пропитаться в холодильнике 3-4 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
