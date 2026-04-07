Салат «Одуванчик» — из холодильника на стол за десять минут: простота, которая удивляет

Бывает, открываешь холодильник и думаешь: «Что приготовить?» Иногда именно из таких моментов рождаются настоящие кулинарные находки. «Одуванчик» — салат без претензий, но с характером: хрустящая капуста, кисло-сладкое яблоко и сытное мясо создают удивительный баланс, а чеснок с майонезом связывают все в единое целое.

Ингредиенты:

картофель отварной — 2 средних клубня;

яйца вареные — 4 шт.;

мясо или колбаса (буженина, ветчина, копченая курица) — 100–150 г;

колбасный сыр — 50 г;

яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;

капуста белокочанная — 200 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

майонез — 2–3 ст. л.;

консервированная кукуруза — 2 ст. л. (по желанию).

Приготовление

Картофель и яйца нарежьте аккуратными кубиками, мясо и колбасу — того же размера. Сыр порежьте мельче, яблоко очистите и нарежьте, капусту тонко нашинкуйте и слегка помните с солью. Чеснок измельчите, замочив для мягкости при желании. Соедините все в миске, добавьте кукурузу, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 10–15 минут — вкус становится еще ярче.

