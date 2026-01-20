Салат «Мореход» — легкий и свежий на каждый день: готовлю с морской капустой и крабовыми палочками

«Мореход» — салат на все случаи жизни. Он выручит, когда нужно быстро собрать легкий ужин, станет отличным дополнением к будничному обеду и займет достойное место на праздничном столе как небанальная, яркая закуска.

Четыре яйца отвариваю вкрутую, остужаю в холодной воде, очищаю и нарезаю длинной тонкой соломкой. Двести граммов крабовых палочек также нарезаю соломкой. Один свежий огурец очищаю от кожуры (по желанию) и нарезаю такой же соломкой. Половину красной луковицы нарезаю тонкими полукольцами. Если лук слишком острый, можно ошпарить его кипятком. В просторной миске аккуратно смешиваю все нарезанные ингредиенты: яйца, крабовые палочки, огурец и лук. Добавляю 200 г готовой маринованной морской капусты (по-корейски или обычной). Заправляю салат майонезом по вкусу (примерно 2-3 ст. л.). Осторожно перемешиваю, стараясь не превратить ингредиенты в кашу. Пробую на соль — часто морская капуста уже достаточно соленая, поэтому досаливать может не понадобиться. Даю салату настояться в холодильнике 15–20 минут перед подачей.

